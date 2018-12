Zware brand teistert sociale kruidenier ’t Hoke NAASTGELEGEN RESTAURANT MOEST WORDEN GEËVACUEERD Tim Van der Zeypen

12 december 2018

16u35 0 Lier Bij sociale kruidenier ’t Hofke langs de Maasfortbaan in Lier heeft het woensdagmiddag gebrand. De winkel voor mensen die het financieel moeilijk hebben, liep bijzonder veel schade op. Voor de organisatie, waar wekelijks honderden gezinnen langskomen, zorgt de brand voor heel wat problemen.

De brand werd opgemerkt omstreeks 12.30 uur ‘s middag. Op dat moment was de organisatie in de keuken van het sociale restaurant naast ’t Hofke volop bezig met de voorbereidingen van de dagelijkse middagmaal. Naast wat personeel waren ook de eerste eters al aanwezig in het restaurant. Plots merkte één van hen een rookontwikkeling op in ’t Hofke. “Men is toen polshoogte gaan nemen en merkte toen een brand op ter hoogte van een lamp”, klinkt het bij de verantwoordelijken. “Er is toen nog geprobeerd om de brand zelf te blussen met de brandblusser in een van de wagens die in de buurt geparkeerd stonden maar er was totaal geen beginnen aan. Het vuur had zich in een zeer korte tijd plotseling bijzonder hard verspreid.”

Uitslaande brand

De temperatuur in het kruidenierswinkeltje was door de vlammenzee té warm geworden, door de rook kon men nauwelijks nog iets voor zich uit zien. Inmiddels waren de hulpdiensten al verwittigd. Die kwamen massaal ter plaatse. De lokale politie sloot het steegje naar ’t Hofke af, de brandweermannen van Hulpverleningszone Rivierenland begonnen met de bluswerken. Het ging bij hun aankomst om een uitslaande brand. Het naastgelegen restaurant werd in allerijl geëvacueerd. “Er raakte bij de brand niemand gewond”, bevestigt Magalie Derboven van de politiezone Lier. “De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Buurtbewoners die last ondervonden moesten hun ventilatiesysteem uitschakelen.”

Veel schade

De brandweer kreeg het vuur zeer snel onder controle maar moest wel nog een lange tijd nablussen. Toen werd ook pas de schade in het gebouw zichtbaar. Het sociaal kruidenierswinkeltje liep bijzonder veel schade op. Er was ook heel wat rookschade in het winkeltje. Dat zorgde er onder meer voor dat er ook enkele producten moesten worden vernietigd. Deze raakten allemaal beschadigd door de rookontwikkeling. Voor de organisatie achter de sociale kruidenierswinkel is de brand een ramp. “Wekelijks komen hier honderden gezinnen langs”, luidt het. “We hopen nu zo snel mogelijk opnieuw te openen zodat de werking van ons restaurant niet in het gedrang komt. Al dan niet op een andere locatie.”

Het restaurant naast ’t Hofke kon van de vlammenzee gespaard worden en kan morgen allicht opnieuw openen. De oorzaak van de brand is wellicht accidenteel. Mogelijk het gevolg van een kortsluiting aan een van de lampen in het kruidenierswinkeltje.