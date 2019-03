Zorgboerderij Tallaart breidt aanbod uit Boerderijkampen moeten extra kosten helpen dekken Kristof De Cnodder

27 maart 2019

17u48 0

Zorgboerderij Tallaart uit Koningshooikt gaat haar aanbod uitbreiden en optimaliseren. Vanaf april treedt er een halftijdse kracht met therapeutische achtergrond in dienst. Zo kunnen voortaan meer zorggasten worden opgevangen en kunnen ze beter worden geholpen.

Dik vijf geleden richtte landbouwster Evi Van Camp – die sinds kort ook in de Lierse gemeenteraad zit - zorgboerderij Tallaart op. Intussen is de vzw klaar om een volgende stap te zetten.

“Mijn beste vriendin werkt als begeleidster van mensen met autisme en ze vroeg me destijds of ze eens met een groepje op de boerderij mocht langs komen. Van het één kwam het ander en nu ontvangen we drie dagen per week zorggasten met allerlei verschillende achtergronden”, legt Evi Van Camp uit. “Dat gaat van mensen met psychologische problemen tot kinderen die geplaatst zijn door een jeugdrechter. Zij komen meehelpen of zich ontspannen op ons erf. Je merkt dat heel wat gasten hier voor een stukje openbloeien.”

Momenteel komen er wekelijks zo’n twintig zorggasten over de vloer bij Tallaart. “Ik voel dat er nog meer vraag is, maar in de huidige vorm zit de vzw – die draait op vrijwilligers - aan zijn plafond”, gaat Evi Van Camp verder. “Daarom gaan we vanaf april een halftijdse kracht met therapeutische achtergrond – wat ik zelf niet heb - in loondienst nemen. Op die manier kunnen we meer zorggasten ontvangen en ze nog beter begeleiden.”

Vanuit de provincie zal Tallaart straks normaal een subsidie krijgen voor de bijkomende kracht, maar dat volstaat niet om de kosten te dekken. “Om extra geld in het laatje te brengen, organiseren we in de paasvakantie en in de zomervakantie boerderijkampen”, vertelt Evi Van Camp. “Alle kinderen tussen zes en twaalf jaar zijn welkom om op een speelse manier het leven op de boerderij te leren kennen.”

Deelname aan de kampen kost 45 euro per dag en die som is fiscaal aftrekbaar. Meer info en inschrijven via evi@gebroedersvercammen.be