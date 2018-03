Zonta organiseert feestelijke happening op stadhuis 09 maart 2018

Zonta Lier organiseerde aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag woensdag 7 maart, een happening op het Lierse stadhuis waar Monika Triest, haar boek 'Wat zoudt gij zonder 't Vrouwvolk zijn?' voorstelde. "Ik kom al heel mijn leven op voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en geef mijn visie over de geschiedenis van het feminisme in België. De vele dames waaronder Miet Smet, die daartoe hebben bijgedragen krijgen een mooie plek in mijn boek", zegt Monika Triest", gewezen professor Vrouwenstudies aan de Universiteit Amsterdam. Marc Van de Looverbosch leidde het panelgesprek met Petra De Sutter, Zohora Othman en Monika Triest. Zonta Club Lier maakt deel uit van Zonta Internationaal en steunt dit jaar Ritmica in Hove. Zij helpen kansarme moeders van kinderen met een beperking. "Wij zijn neutraal, niet partij- of religiegebonden. Zonta telt wereldwijd zo'n 35.000 leden in meer dan 1.100 clubs verspreid over 66 landen", zeggen de dames nog.





(WAE)