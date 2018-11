Zingende schoenmaker doet kerststallentocht herleven Kristof De Cnodder

Na een onderbreking van zeven jaar kan u in Lier binnenkort weer deelnemen aan een kerststallentocht. Johan Van Nuffel uit Berlaar – die lokaal enige bekendheid geniet als De Zingende Schoenmaker – blaast het concept nieuw leven in. Tussen 14 december en 6 januari rijdt Johan met een omgebouwde woonwagen langsheen de Lierse stalletjes.

Tussen 2005 en 2011 werden er op het einde van het jaar steevast huifkarrentochten georganiseerd langsheen verschillende kerststallen in Lier. Maar na zes jaar eindigde dat verhaal dus. Berlaarnaar Johan Van Nuffel pikt de draad nu op, zij het met een licht gewijzigde formule. Zo worden paard en kar ingeruild voor een tractor met daarachter een omgebouwde woonwagen.

“De woonwagen in kwestie was indertijd nog een decorstuk in de film The Broken Circle Breakdown”, opent Johan Van Nuffel. “Een paar jaar geleden nam ik de wagen over en verbouwde ik hem tot een rijdend café. Het voertuig kan worden ingehuurd voor feestjes en ik doe er ook toeristische rondritten mee in de streek rond Berlaar. Nu zocht ik een extra activiteit voor tijdens de winterperiode. Zo kwam ik op het idee om in Lier terug te beginnen met een kerststallentocht.”

Tussen 14 december en 6 januari rijden Johan en zijn woonwagen quasi elke avond twee keer uit (om 19 en om 21 uur). “Er wordt vertrokken aan de Vismarkt en na tussenstops in de wijken Lisp en Donk komen we via de Berlaarsesteenweg Lier weer binnen. Eindigen doen we waar we begonnen: de Vismarkt. Onderweg stoppen we bij enkele mooi versierde kerstallen en kerken. Een gids geeft een woordje uitleg over alles wat er te zien is. Tussendoor krijgen de deelnemers iets te eten en te drinken. Zo zijn er jenever, soep en poffertjes voorzien.”

Dat de Lierenaar blij is met de kerststallentocht nieuwe stijl mag blijken uit het aantal kaartjes dat Johan Van Nuffel nu al aan de man wist te brengen. “Zonder dat ik veel reclame heb gemaakt reserveerden er nu al achthonderd mensen een plaatsje”, glundert Johan, die zijn dagtaak als schoenmaker combineert met een bijjob als entertainer/organisator van evenementen. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het publiek al meteen zo massaal zou reageren. Ook enkele bedrijven tekenden al in, bij wijze van teambuilding.”

In totaal kan Johan tweeduizend geïnteresseerden vervoeren, honderd man per avond. Wie interesse heeft kan inschrijven via de website www.kerststallentocht.be. Een ritje duurt twee uur en deelname kost vijftien euro per persoon. Wie dat wenst kan vooraf ook nog een voorgerecht en wildstoofpotje eten. In dat geval betaalt u twintig euro extra.