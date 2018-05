Zimmertorencomité organiseert scholenwedstrijd 25 mei 2018

Het Koninklijk Zimmertorencomité Lier vzw organiseert voor het schooljaar 2017-2018 voor de twaalfde maal een scholenwedstrijd voor alle scholen van Lier en omgeving.





"Het was de wens van Louis Zimmer om bij te dragen tot de ontwikkeling van de jeugd en vooral het stimuleren van hun leergierigheid. Leerlingen van het hoger secundair kunnen hun eindwerken over gelijk welk onderwerp binnen sturen. Aan deze wedstrijd zijn voor de laureaten een reeks mooie geldprijzen verbonden, een leuk herinneringsgeschenk voor alle deelnemende werken en een oorkonde voor de winnende scholen", zegt Jos d'Haens voorzitter van het Zimmertorencomité. De toekenning van de prijzen gebeurt vrijdag 5 oktober om 19.30 uur tijdens een academische zitting in het Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan 10 in Lier. Info@zimmertoren.be





