Zimmertoren rot weg na jaren verwaarlozing RAPPORT MONUMENTENWACHT IS VERNIETIGEND VOOR STADSBESTUUR BERTJE WARSON

29 augustus 2018

02u29 0 Lier Lekken in het dak, kapotte dakgoten, verrot schrijnwerk: het rapport van Monumentenwacht over de Zimmertoren is vernietigend. "Er moeten zeer dringend herstellingswerken gebeuren om het stadsicoon te redden", klinkt het. Schepen Rik Verwaest geeft toe dat er 6 jaar lang niets is ondernomen.

Volgens gemeenteraadslid Marcel Taelman, die als eerste het rapport bekend maakte, is er veel meer aan de hand. Nadat Jos d'Haens, voorzitter van het Zimmertorencomité, schepen Rik Verwaest inlichtte dat de Zimmertoren aan het wegrotten was, werd Monumentenwacht ingeschakeld. "Maar hun vernietigende verslag mocht het daglicht niet zien en werd achtergehouden voor de raadsleden, het Zimmertorencomité en Lierenaars. Op 16 mei van dit jaar werd de stad op de hoogte gebracht door de bouwkundige inspectie Monumentenwacht die het rapport naar schepen Rik Verwaest stuurde. De zaak werd stil gehouden tot ik als gemeenteraadslid eiste om het dossier in te zien. Dit is duidelijk geen openbaarheid van bestuur", aldus Taelman. Schepen Rik Verwaest antwoordt nu dat in 2019 centen in de begroting zullen ingeschreven worden. "Wij hebben te weinig expertise wat de slijtage betreft en het gaat inderdaad om achterstallig onderhoud. Het is ook de eerste keer dat wij zo'n rapport krijgen", aldus de schepen.





Schade nog erger?

In het rapport van Monumentenwacht is duidelijk te lezen dat er zeer dringend grote werken moeten uitgevoerd worden om verdere verwaarlozing te voorkomen. Door achterstallig onderhoud verkeert het gebouw in slechte conditie. "Vooral het dak, schrijnwerk en glas-in-loodramen moeten dringend hersteld worden", stelt Monumentenwacht. "De bedaking met asbestleien en de aansluitingen voldoen niet meer. Er is hoge risico op nog grotere schade. Door lekken in het dak is de constructie sterk weggerot. Hetzelfde geldt voor het schrijnwerk. De glas-in-loodramen dreigen ook uit hun omlijsting te vallen, het ijzer is verroest, dakgoten zijn stuk enzovoort. Sommige delen van de Zimmertoren zijn praktisch onbereikbaar zonder hoogtewerker waardoor we geen grondiger overzicht kunnen geven en de situatie wellicht nog erger is."





Voorzitter van het Zimmertorencomité Jos d'Haens vraagt al jaren om dringende herstellingswerken uit te voeren. Hij vreest dat de prachtige erfenis van Louis Zimmer in het gedrang komt. "Ik begrijp niet waarom deze legislatuur geen eurocent heeft ingeschreven op de begroting voor het belangrijkste museum van Lier. Sinds 2007 pleit ik voor dringende onderhoudswerken. Het Zimmercomité heeft 350.000 euro gespendeerd om het museum te moderniseren terwijl de stad geen eurocent investeerde", besluit voorzitter Jos d'Haens.