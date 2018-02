Zimmertoren grondig geïnspecteerd 28 februari 2018

02u39 0 Lier "Het technisch bureau van de stad Lier heeft een inspectie van de Zimmertoren gevraagd bij Monumentenwacht. Zo krijgen we een duidelijk overzicht van de noodzakelijke ingrepen", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). "Een klucht", countert voorzitter van het Zimmercomité Jos D'Haens. "Het houtwerk rot weg en het smeedwerk is verweerd. Dat moet nu aangepakt worden."

"Het rapport van Monumentenwacht moet een zicht geven op wat dringend of op lange termijn moet gebeuren", zegt burgemeester Jos d'Haens.





Jos d'Haens, voorzitter van het Zimmercomité wacht al jaren op onderhoudswerken.





"Dit is een klucht, er worden stadswerklieden gestuurd die alleen een venster in de Zimmertoren kunnen dichtplakken, zodat de toeristen het niet op hun hoofd krijgen. De situatie is echter zeer ernstig, het houtwerk is aan het wegrotten en het smeedwerk is verweerd. De ronde stenen bogen onder de 'carrousel' aan de toren vertonen aan de buitenkant barsten", legt d'Haens uit. (WAE)