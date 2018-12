Zimmermuseum trekt 40.000 bezoekers (en dat was dertig jaar geleden) Wannes Vansina

28 december 2018

14u47 0 Lier Het Zimmermuseum in Lier heeft vandaag de 40.000ste bezoeker van dit jaar in de bloemetjes gezet. Het was 30 jaar geleden dat het nog zoveel mensen over de vloer kreeg.

De reden van het succes is onder meer toe te schrijven aan de opening van een drankgelegenheid een halfjaar geleden. “Als kerken de bezoekers mogen meetellen die naar de mis komen, dan mogen wij die van het café meetellen. Het gaf natuurlijk een geweldige boost aan onze cijfers, want de horecazaak draait als zot”, zegt Jos d’Haens, bestuurder-voorzitter van het Koninklijk Zimmertorencomité. Het is volgens hem dertig jaar geleden dat het Zimmermuseum nog 30.000 bezoekers mocht verwelkomen. “Dat was een andere tijd. Toen was het toeristisch aanbod veel kleiner. De mensen kwamen toen ook nog voor een hele dag, nu is het bij wijze van spreken binnen en buiten.” Overigens gaat het ook goed met het museum, zonder de horecazaak. Volgens d’Haens stegen de inkomsten in vergelijking met vorig jaar met 20%. “Ik kan niet anders zeggen dan dat het heel goed gaat. We maken ook wel wat publiciteit.” Sigrid De Geyter en Raf Stoffels uit Sint-Genesius-Rode en hun zes (pete)kinderen, de 40.000ste bezoekers, genoten van hun bezoek. “Ik heb niet alles begrepen, maar het is boeiend te zien hoe iemand ertoe komt op onderzoek te gaan en dingen in elkaar te steken. Achteraf kochten we nog een boek met meer uitleg”, vertelt Sigrid. Later op de dag stonden nog een bezoek aan De Waterperels en de Grote Markt op het programma.