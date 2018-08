Zeven academies stellen kant tentoon 04 augustus 2018

02u47 0

Kant is springlevend. Dat bewijzen acht Belgische academies waar de kunstvorm in textiel onderwezen wordt. Voor het eerst stellen ze samen tentoon. Dat doen ze in het kader van het internationale 'Worldlacecongress Brugge 2018'.





Religieuze ruimtes





De deelnemende academies komen uit Antwerpen, Aarschot, Brussel, Leuven, Liedekerke, Lier, Sint-Pieters-Woluwe en Turnhout. De tentoonstelling 'Living Lace Leuven' vindt plaats op twee historische locaties in Leuven: de kapel van de Romaanse Poort en de Predikherenkerk. Studenten en docenten maakten nieuwe creaties in dialoog met de religieuze ruimtes. In de sacristie van de Predikherenkerk worden topstukken uit de 17de, 18de en 19de eeuw tentoongesteld. Ze zijn afkomstig uit de privécollectie van Lieve Lams en het kanthuis Serena. Inspiratiebron voor de selectie vormt de confrontatie tussen religieuze en wereldlijke kant. De expo is geopend op 8-9/13-16/27-30 augustus 2018 van 14 tot 17uur en 10-12/17-26 augustus van 10 tot 17 uur. Wie graag een opleiding Lierse Kant volgt, kan inschrijven via www.academielier.be.





(WAE)