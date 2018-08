Zestiger maakt fatale val 30 augustus 2018

Een 66-jarige man uit Lier is gisteren overleden na een val vanop de vierde verdieping van een flatgebouw langs de Berlaarsesteenweg. De zestiger overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Hulpdiensten werden massaal ter plaatse geroepen. De brandweerzone Rivierenland kwam een tent plaatsen om de plaats af te schermen, de politie stelde een perimeter in. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. Ook het labo van de politie en een wetsgeneesheer werden aangesteld. Zij kwamen ter plaatse om het onderzoek naar de omstandigheden te onderzoeken. Volgens de vaststellingen van het labo en de wetsgeneesheer ging het om een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be (TVDZM)