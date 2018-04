Zestig jonge kunstenaars op kunstenfestival 16 april 2018

Het kunstenfestival 'Broeihaard' van en door een zestigtal kunstenaars van 16 tot 26 jaar was zaterdag en zondag een schot in de roos. Jongeren toverden de gangen van de Academie Muziek, Woord en Dans om tot een knusse handmade market met tal van leuke, creatieve kraampjes.





"Ik wil de wereld verblijden met mijn cactusmadammen, cactusplantjes en mijn niet te missen poezen", vertelt Alison Vermeirsch. Haar kunstenaarsnaam is Kwalison. De jonge dame ontwerpt bijzonder leuke stoffen zakken, buttons, broches, wenskaarten met cactussen en poezen. Doorlopend waren er optredens van jeugd- en popkoren, muziek- en dansoptredens en voordracht. (WAE)