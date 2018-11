Zes nieuwkomers in GaultMillau Antoon Verbeeck Els Dalemans Wannes Vansina Kristof De Cnodder

05 november 2018

20u24 0 Lier De anonieme inspecteurs van de Gault&Millau Gids hebben dit jaar meer dan 1.400 restaurants bezocht, waaronder negentien in onze regio. Voor zes restaurants is het hun debuut in de bekende gids.

Café De Vijfhoek in Sint-Katelijne-Waver haalde 13,5 op 20, de hoogste score van de nieuwkomers in onze regio. “Als ik zie tussen welke namen we allemaal staan, dan zijn wij een buitenbeentje”, zegt chef Kenny Bernaerts. “Mijn ouders Swa en Rita namen 25 jaar geleden de zaak over, toen nog een bruine kroeg. In 2008 kwam het idee om de drankenkaart uit te breiden met enkele snacks, zoals een dagsoep of koninginnenhapje. Twee jaar geleden ben ik mee in de keuken gaan staan.” Geen slechte zet. Kenny stond ook al in de keukens van sterrenchefs Gordon Ramsay, Sergio Herman en Yves Mattagne. “Deze score komt niet onverwachts. Dit bewijst dat we op de goede weg zijn”, klinkt het. Nog een nieuweling in Sint-Katelijne-Waver is Bar Oliva op de Markt. “We zijn nu zes maanden oud en hebben een heel jong team. De oudste is er net 25. Toch is dit geen verrassing. We wisten dat we goed bezig waren”, aldus de 23-jarige zaakvoerder en chef Kristof Deflo.

Anderhalf jaar nadat restaurant Goudt, in de Lierse Van Boeckellaan, de deuren opende krijgt de zaak al een vermelding in de culinaire gids. Opvallend: eigenaar en chef Frank Goudt doet quasi alles op zijn eentje in de keuken. “We hebben een stukje Zeeland naar hier gebracht. Als trotse Zeeuw werk ik graag met producten van ginder. Dat kunnen dingen uit de zee zijn, maar even goed schaap of damhert. In de keuken doe ik nagenoeg alles alleen. Behalve op vrijdag en zaterdag sta ik zelfs in voor de afwas. Dit soort bekroningen was nooit ons hoofddoel. Waar het vooral om draait is de klant elke keer weer een geslaagde avond bezorgen.” Ook Café d’O, in het pand van voormalig sterrenrestaurant ’t Ebdiep, in Sint-Amands krijgt een plaatsje in de gids. “We zijn héél blij met deze mooie score van 13 op 20. Het bezoek van Michelin was ons opgevallen, maar we hadden niemand van Gault&Millau gespot. Op het moment dat dàt duidelijk werd, werd het natuurlijk ook spannend. We wisten immers helemaal niet wat we deze mensen precies hadden voorgeschoteld”, lacht zaakvoerster Annick Gevers.

Weinig wijzigingen voor Mechelen in de Gault&Millau Gids 2019. ‘t Witte Goud in Leest kreeg dit jaar een punt meer en belandt nu op 13, de hoogste Mechelse score. “Maar er zijn dan ook veel te weinig gastronomische restaurants in Mechelen”, reageert zaakvoerder Bruno Iwens. Hij is tevreden met het extra punt, maar relativeert ook. “Toen ik begon, kreeg ik een 14. Daarna een 13, een 12 en nu weer een 13. Wat het verschil is, weet ik niet. Ik heb altijd gedaan wat ik wilde doen, ben nooit van structuur of keuken veranderd. Ach, ik kook voor klanten, niet voor gidsen.” Origano (Battel) verdween uit de gids. Het restaurant gaat sinds enkele maanden als La Vista door het leven.

De scores in onze regio (namen met * zijn nieuw):

Nuance Duffel 17,5/20

Pastorale Reet 17/20

Eyckerhof Bornem 16/20

Het Land Berlaar 16/20

Centpourcent Sint-Katelijne-Waver 15/20

Numerus Clausus Lier 14/20

Petit Cuistot Lier 14/20

De Vijfhoek* Sint-Katelijne-Waver 13,5/20

Café d’O* Sint-Amands 13/20

Salto Lier 13/20

‘t Witte Goud Leest 13/20

Bistro Achilles Hombeek 12/20

Bistro Olivia* Sint-Katelijne-Waver 12/20

Cosma Mechelen 12/20

Goudt* Lier 12/20

Lam’eau Mechelen 12/20

M-Eatery Mechelen 12/20

Motus* Puurs 12/20

The Dining Room* Sint-Amands 12/20