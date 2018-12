Zaakvoerster MarieFleur blij met nieuwe omleidingsweg Kristof De Cnodder

05 december 2018

15u41 0 Door de huidige omleiding bleven veel klanten weg. Katrijn Verlinden

De omleidingsroute die werd uitgetekend naar aanleiding van de rioleringswerken in de Lierse Spekkestraat wordt aangepast. Dit na aandringen van kledingwinkel MarieFleur, die in de Spekkestraat is gevestigd.

Exact een maand geleden begon een aannemer in opdracht van de stad Lier met rioleringswerken in de Spekkestraat. Kledingwinkel MarieFleur ondervond daar al flink wat hinder van. “De aanleg van een nieuwe riolering was nodig, maar de omleidingsweg zat niet goed in mekaar”, zegt zaakvoerster Katrijn Verlinden van MarieFleur. “De jongste weken was mijn winkel enkel bereikbaar via de Aarschotsesteenweg en de Posthoornstraat. Dat betekende een heel eind omrijden en bovendien was die route nergens aangeduid. Het gevolg laat zich raden: ik zag de afgelopen tijd véél minder klanten dan normaal. Ook de leveranciers konden ons maar moeilijk vinden.”

Omdat de werken nog zullen duren tot mei 2019 trok Katrijn Verlinden bij het stadsbestuur aan de alarmbel. Met goed gevolg, want vanaf maandag treedt er een nieuwe omleiding in voege. Die loopt via de Berlaarsesteenweg, de Kapelstraat en een stukje jaagpad langs het Netekanaal. “Die route is veel korter en duidelijker. Ik ben blij dat de burgemeester en het schepencollege bereid werden gevonden om deze aanpassing door te voeren”, klinkt Katrijn Verlinden opgelucht. “Ook de aannemer en De Vlaamse Waterweg toonden zich meegaand. Unizo Antwerpen was dan weer een prima bemiddelaar. Dankzij de goede wil van alle betrokkenen kwam er een degelijke oplossing uit de bus. Op deze manier wordt het de komende maanden een stuk leefbaarder voor de winkel.”