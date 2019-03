Yaro (8) volgt al drie jaar les van op afstand: “Ook kleine broer Vince zal later Bednet nodig hebben” Kristof De Cnodder

15 maart 2019

De vzw Bednet organiseert vandaag voor de vierde keer de Nationale Pyjamadag. De 8-jarige Yaro Verstockt uit Lier – die aan een immuunziekte lijdt - is één van de kinderen die via Bednet les volgen van op afstand. Yaro’s 4-jarige broertje zal in de toekomst eveneens een beroep moeten doen op Bednet. “Vince heeft ook een immuunziekte”, vertelt mama Elke.

Yaro Verstockt is een schattig en pienter baasje, maar spijtig genoeg sukkelt hij al van bij de geboorte met de gezondheid. Als baby was Yaro erg vatbaar voor infecties, iets wat niet zomaar op te lossen bleek.

“In Yaro’s eerste levensjaren was het constant ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Op de duur werd het duidelijk dat dit echt niet normaal was”, zegt mama Elke Cuypers. “Na twee jaar bracht een onderzoek aan het licht dat Yaro een primaire immuundeficiëntie heeft (een chronische afwijking van het immuunsysteem, red.). In mensentaal: hij is makkelijker vatbaar voor verkoudheden en andere ziektes.”

Door zijn genetische afwijking is het voor Yaro onmogelijk om een gewone ‘schoolcarrière’ te hebben. “In de wintermaanden kunnen we Yaro niet naar school sturen, want dan komt hij gegarandeerd ziek thuis”, verklaart mama Elke. “Gelukkig is er Bednet, waardoor Yaro via internet-videochat van op afstand les kan volgen. Op zijn school - Pullaar in Lier - was het in het begin wat zoeken, maar intussen zijn de leerkrachten er mee vertrouwd. We zijn nu drie jaar bezig op deze manier en het loopt prima.”

“Juffen Juliette en Nicole zetten een computer met ingebouwde camera op de achterste rij van de klas en zo kan ik thuis alles mee volgen”, legt Yaro uit. “Huiswerk en toetsen worden doorgemaild. Zelf kan ik me ook laten horen. Op die manier blijf ik een deel van de klas. Al zijn de momenten dat ik wél naar school kan natuurlijk de leukste. Dan kan ik ook echt met mijn vriendjes spelen. Of ik nooit stiekem wegglip van achter mijn computer? Alleen wanneer ik eens iets ga halen om te drinken (lacht). Mama is trouwens altijd thuis, dus zij kan me in het oog houden.”

“Wij zijn heel blij dat er zoiets als Bednet bestaat”, pikt mama Elke in. “Op deze manier loopt Yaro geen leerachterstand op. Wij hebben Bednet leren kennen tijdens één van Yaro’s verblijven in het ziekenhuis. De mensen achter de vzw hebben zowel bij ons thuis als op school de nodige computertoepassingen geïnstalleerd en uitleg gegeven over de werking ervan. Bij technische problemen staat men altijd klaar om alles zo snel mogelijk op te lossen.”

In de toekomst zal de familie Verstockt een beroep moeten blijven doen op Bednet. Yaro’s jongere broertje Vince heeft namelijk een gelijkaardige immuunziekte. “Van zodra Vince zes jaar is en dus naar de lagere school moet, zal hij ook van de diensten van Bednet gebruik kunnen maken”, besluit mama Elke. “Ondertussen hebben we in ons gezin geleerd om met de situatie te leven. Dat moet wel, want voorlopig valt de immuundeficiëntie niet te bestrijden. We hopen dat de wetenschap ooit via stamceltherapie een oplossing kan forceren, maar zo ver is het helaas nog niet.”