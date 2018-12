Woonzorgcentrum Paradijs zingt voor De Warmste Week Kristof De Cnodder

12 december 2018

18u20 0

In het Lierse woonzorgcentrum Paradijs zat de kerstsfeer er vanmiddag goed in. Enkele tientallen bejaarden en hun familieleden kwamen samen in de ontmoetingsruimte om kerstliederen te zingen voor het goede doel. De dagopbrengst van de cafetaria gaat naar enkele organisaties die zich inzetten voor mensen met dementie. Onder andere de oprichting van een zangkoor voor dementerenden zal worden ondersteund.

Nu zaterdag staat er trouwens ook nog een kersthappening op het programma in het Paradijs. Tussen 14 en 18 uur kan er onder andere bingo worden gespeeld en er komt iemand orgel spelen. De toegang is gratis.