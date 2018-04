Winny en buren Zodiakstraat organiseren garageverkoop 11 april 2018

Winny De Greef en buren van de Zodiakstraat organiseren zaterdag 21 april hun vijfde Straffe Garageverkoop in de straten in en rond het Belfortplein. "Onze garageverkoop wordt alsmaar groter en we verwachten zo'n 80 deelnemers. De deelnemerslijst kan je de dag zelf gratis afhalen in de Zodiakstraat nummer 24, 38 of 41. Deelnemers verkopen in hun garage, oprit of voortuin spullen die ze zelf niet meer gebruiken. De garageverkoop vindt plaats tussen 9 en 16 uur. (WAE)