Winnaars eindejaaractie mogen voor 300 euro shoppen Kristof De Cnodder

24 januari 2019

19u46 0

Het stadsbestuur van Lier maakte vandaag de winnaars bekend van de eindejaarsactie ‘Winter Wonderland’. De familie Goossens-Vekemans won voor driehonderd euro aan centrumbonnen.

Kerst in Lier stond afgelopen jaar in het teken van Alice in Wonderland. De plaatselijke middenstanders versierden hun etalages in het Wonderland-thema en de stad verspreidde Wonderland-posters onder haar inwoners. Dit alles om de kerstperiode nog wat sfeervoller te maken. Wie zo’n poster aan zijn raam hing, maakte kans op een prijs.

Een lottrekking bepaalde nu dus dat de familie Goossens-Vekemans de hoofdprijs krijgt. Het gezin mocht voor driehonderd euro aan aankoopbonnen in ontvangst nemen van burgemeester Frank Boogaerts (N-VA): een leuk cadeautje om 2019 goed te beginnen.