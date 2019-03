Winnaars Cycling Dinner wedstrijd krijgen gratis overnachting Kristof De Cnodder

28 maart 2019

Visit Lier – de toeristische dienst van de Pallieterstad – zette vandaag de winnaars in de bloemetjes van de Cycling Dinner wedstrijd die vorig jaar werd georganiseerd. Christin van den Broeck uit Duffel en Griet Goethals uit Eeklo gingen met de hoofdprijzen lopen.

Maar liefst 3 712 mensen namen in 2018 deel aan twee culinaire fietstochten tussen Lier en Mechelen enerzijds en tussen Lier en Oelegem anderzijds. Ongeveer één derde van die mensen deed ook mee aan de wedstrijd die aan de tochten was verbonden. De twee grote winnaars krijgen een overnachting cadeau in het Hof van Aragon of in hotel Zimmerhof.

Vanaf tien april gaat trouwens de tiende editie van Cycling Dinner van start. De tocht naar Mechelen staat dan opnieuw op het programma. Die naar Oelegem wordt vervangen door een uitje naar Heist-op-den-Berg.