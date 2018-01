Winkeldief vraagt vrijspraak 24 januari 2018

Een winkeldief kwam gisteren de vrijspraak vragen. De man uit Lier werd eerder bij verzet veroordeeld voor de diefstal van twee luidsprekers in augustus 2016 in de supermarkt Carrefour in Lier. De man kon zich van de feiten niets meer herinneren. Hij werd geïdentificeerd op basis van camerabeelden en de getuigenis van iemand die hem zou hebben herkend. De supermarkt kwam zich niet burgerlijke partij stellen. Naar verluidt konden de luidsprekers worden gerecupereerd. De man liet destijds bij de behandeling van de zaak verstek gaan. Omdat er volgens de raadsman van beklaagde heel wat twijfel was, werd gisteren de vrijspraak gevraagd. Of rechter Erika Colpin daar ook zal op ingaan, weten we binnen een maand. (TVDZM)