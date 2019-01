Wim Opbrouck en Ron Reuman brengen ‘bewerkte’ tv-tunes in De Mol Kristof De Cnodder

07 januari 2019

In Liers cultureel centrum De Mol staat op zaterdag 26 januari de muzikale voorstelling Tv-Tunes KNT revisited op het programma. Wim Opbrouck en Ron Reuman brengen dan hun eigen interpretatie van bekende tv-tunes uit het verleden.

Vijftien jaar geleden tourden Opbrouck en Reuman ook al eens rond met een soortgelijke show. Het idee was simpel, maar sloeg aan bij het publiek: herkenningsmelodieën van bekende tv-programma’s werden in een speciaal jasje gestoken. Nu komt er dus een vervolg op die show en ook in Lier is die te bekijken.

De voorstelling begint om 20.15 uur. Tickets kosten twintig euro en kunnen worden besteld via www.lierscultuurcentrum.be