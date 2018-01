Wijk-werken start in dertien gemeenten 02u39 0

Het 'Wijk-werken' in regio Rivierenland is officieel van start gegaan in dertien gemeenten. "Een team van wijk-werkbemiddelaars, zowel vanuit VDAB als vanuit de gemeenten en OCMW's, staat klaar. Het vervangt het vroegere PW-systeem van vroeger", zegt projectcoƶrdinator Els Cools. Activiteiten die wijk-werkers mogen uitvoeren, zijn klusjes die niet worden opgevangen in het reguliere arbeidscircuit. Enkele voorbeelden zijn kleine herstellings- en onderhoudswerken, klein tuinonderhoud, ondersteuning bij huishoudelijke taken, logistieke hulp bij verenigingen. De 13 deelnemende gemeenten zijn Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen, Bonheiden, Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen, Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek. Info: wijk-werken-rivierenland@igemo.be of 015/28 50 53. (WAE)