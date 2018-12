Wijk Donk baadt vrijdag in de kerstsfeer Kristof De Cnodder

18 december 2018

17u11 0 Lier De Lierse wijkvereniging De Donkvrienden organiseert nu vrijdag al voor de 26ste keer een kerstfakkeltocht en kerstevocatie. Mensen die niet in de wijk wonen zijn eveneens welkom om te genieten van een portie winterse gezelligheid.

De fakkeltocht start om 19 uur aan Donk 56 en een half uurtje later is de aankomst voorzien aan de Donkhoeve (Galgeveld 17). Daar staat dan aansluitend de evocatie op het programma. Deelname aan beide evenementen is gratis. Ter plaatse kan tegen betaling iets gegeten of gedronken worden.

“Aan onze hoeve staat nu al onze kerststal opgesteld”, zegt voorzitter Jef T’Seyen van De Donkvrienden. “Die stal is iets speciaals, want we hebben er knappe koperen beelden in staan van de lokale kunstenaar Bertro. Rond de stal hebben we duizenden LED-lichtjes opgevangen. Aan sfeer en gezelligheid is er zo geen gebrek.”

De Donkvrienden is het oudste wijkcomité in Lier, maar is duidelijk nog springlevend. Zo organiseert men volgende zomer de negentigste Donkfeesten. “Sam Gooris – ondertussen een vaste klant bij ons – hebben we nu ook alweer vastliggen”, verklapt Jef T’Seyen.