Wie wordt peter of meter van een meter knuppelpad? 11 april 2018

02u54 0 Lier Natuurpunt-afdeling De Wielewaal gaat een educatief wandelpad en knuppelpad aanleggen in Nazareth-Zuid, één van de mooiste natuurgebieden van Lier. Daarvoor zoekt ze peters en meters.

"We leggen het knuppelpad dat 100 m lang is aan op het meest drassige gedeelte zodat wandelaars door het natuurgebied kunnen. Vermits dit zo'n 10.000 euro kost vragen we om meter of peter te worden van 1 meter knuppelpad wat 100 euro kost", legt Marc Vermylen, voorzitter van de Wielewaal uit.





"Nu aan de Sionsite de brug over de Nete gerealiseerd werd en wandelaars en fietsers op enkele minuten het prachtige natuurgebied Nazareth-Zuid kunnen bereiken, verwachten wij nog meer volk. Vermits het Nazarethgebied - dat 20 hectare groot is - tijdens de wintermaanden en soms zelfs nog in de lente zeer drassig kan zijn, krijgen wandelaars de kans onze nieuwe percelen te ontdekken. Daarom voorzien wij nog dit jaar de aanleg van het knuppelpad. Het is wel een vrij dure aangelegenheid om de mensen te laten genieten van de natuur. Maar het loont de moeite. Een dezer weken bepalen wij het definitieve tracé. Vermits het knuppelpad niet goedkoop is lanceren wij deze sponsoractie. Naargelang de breedte van het pad loopt dit al gauw op tot 100 euro per lopende meter. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is welkom. Giften van vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest", legt voorzitter Marc Vermylen uit. Wie zijn of haar persoonlijke meter knuppelpad wil kopen surft naar: https://iksteun.natuurpunt.be/project/8949





(WAE)