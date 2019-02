Wie wordt 50 000ste Natuurloper van AC Lyra? Kristof De Cnodder

06 februari 2019

Atletiekclub Lyra staat voor een heuglijke gebeurtenis. Op zaterdag 16 februari verwacht men de 50 000ste deelnemer aan het jaarlijks weerkerende Natuurlopencriterium. De jubilaris krijgt een verrassingsgeschenk van AC Lyra.

Al zestien winters op een rij organiseert AC Lyra haar Natuurlopencriterium, een reeks recreatieve joggings die steeds starten en aankomen aan het Lierse Netestadion. “In alle vorige Natuurlopen samen passeerden er nu al 49 744 deelnemers de finishlijn”, laat secretaris Gerry Follens van Lyra weten. “De verwachting is dat we op 16 februari de kaap van de 50 000 lopers zullen ronden. Wie die dag al 256ste over de streep komt, krijgt van onze club een mooi geschenk.”

Er wordt gelopen over 5, 10 of 25 kilometer. Online inschrijven kost 5 euro en kan tot dinsdagavond 12 februari (20 uur). Meer info op www.natuurlopenvanlier.be