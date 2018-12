Wie volgt Robert Falcon op als cultuurprijswinnaar? Kristof De Cnodder

26 december 2018

10u43 0

Wie meent dat hij of zij in aanmerking komt voor de jaarlijkse cultuurprijs van de stad Lier kan tot en met 31 januari een kandidatuur insturen. Zowel personen als verenigingen kunnen aanspraak maken op de trofee.

Naast de gewone cultuurprijs wordt er in Lier ook elk jaar een bekroning uitgereikt voor een ganse loopbaan in de culturele sector. De Koepel voor het Liers Cultuurbeleid duidt de laureaten aan, maar is in eerste instantie wel nog op zoek naar kandidaten. Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of kunnen voorgedragen worden door derden.

Tot en met 31 januari zijn kandidaturen met een motivatiebrief welkom bij cultureel centrum De Mol (Aarschotsesteenweg 3). Aan de twee bekroningen hangt een geldprijs vast van 400 euro. In het voorjaar van 2019 worden de winnaars bekend gemaakt. Vorig jaar ging DJ Robert Falcon met de jaarlijkse cultuurprijs aan de haal. Het volledige reglement van de wedstrijd is terug te vinden via www.lier.be