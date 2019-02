Wie morgen parking Grote Markt in rijdt, kan er niet meer uit Kristof De Cnodder

04 februari 2019

Wie op dinsdag 5 februari wil parkeren in de ondergrondse parking van de Lierse Grote Markt dient er rekening mee te houden dat uitrijden tijdelijk onmogelijk zal zijn.

Ter hoogte van de uitrit van de parking (in de Kapucijnenvest) zijn er werkzaamheden aan het voetpad gepland. De werken beginnen om 9 uur en zouden uiterlijk tot 15 uur duren. In die tijdsspanne is de parking inrijden (via de Florent Van Cauwenberghstraat) steeds mogelijk, maar de parkeergarage verlaten dus niet.