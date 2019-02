Werkstraffen voor diefstal van spullen uit slaapkamer TVDZM

20 februari 2019

Vier vrienden zijn door rechter Yves Hendrickx schuldig bevonden voor de diefstal van enkele spullen uit een slaapkamer. Het viertal bezocht in oktober 2017 een vriend die verbleef in een VZW voor begeleid wonen. Daar liep het uit de hand en begonnen de vier de kamer te vernielen. “Er werd op het bed geürineerd en een brandblusser leeggespoten”, klonk het bij het parket. “Verder werden er nog allerlei spullen waaronder sigaretten en playstationspelletjes in een wasmand gestoken en meegenomen.” Enkelen verklaarden dat ze dronken waren op het moment van de feiten. Sommigen ontkenden ook hun betrokkenheid. De vernielingen bleken te zijn verjaard. Hiervoor werden ze dus vrijgesproken. De diefstal werd wel bewezen bevonden. Drie van de vier vrienden kregen hiervoor werkstraffen van vijftig tot honderd uur. Hun vierde kompaan kreeg een celstraf van vijf maanden en een geldboete van 400 euro met uitstel.