Werkstraf voor inbreker die zich niets kan herinneren TVDZM

06 november 2018

11u20 0

De 58-jarige Rexhep G. uit Ukkel heeft een jaar de tijd om een werkstraf van tweehonderd uur uit te voeren. De vijftiger werd schuldig bevonden aan een woninginbraak in Lier. Opvallend was dat de man zich naar eigen zeggen niets meer kon herinneren. “Maar het zou kunnen dat ik dat heb gedaan”, vertelde hij aan de rechter tijdens de behandeling van zijn dossier vorige maand. De inbraak dateert van eind januari 2017. Dankzij een DNA-match kwam er na acht maanden een doorbraak in het dossier en werd hij opgepakt. De beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe. De man verbleef bijna de helft van de tijd dat hij in België woont, in de gevangenis. Zijn raadsman kwam een mildere straf vragen. “Zijn vrouw is de enige kostwinnaar en is haar job verloren door een brand in een koekjesfabriek”, aldus de raadsman. Hij stelde een werkstraf voor, de rechter ging daarmee akkoord. Voert G. deze niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van twee jaar effectief.