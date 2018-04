Werknemers Van Hool krijgen citytrip als ze collega zoeken 19 april 2018

Busbouwer Van Hool kijkt op geen inspanning om van de Jobdag op zaterdag 21 april een succes te maken. Door de vele grote orders die binnenkomen heeft Van Hool dringend 234 bijkomende werknemers nodig. Bijna 200 kandidaten hebben zich al gemeld.





In het bedrijf loopt een 'ambassadeurs-programma'. "Elke Van Hool-medewerker kan een vacature laten invullen door een familielid, kennis of vriend(in) om ook bij Van Hool te komen werken. Blijft de nieuwe medewerker 6 maanden in dienst, dan krijgt de aanbrenger een bon ter waarde van 300 euro voor een city-trip. We hebben al een twintigtal bons uitgereikt", legt Dirk Snauwaert, PR- Manager bij Van Hool uit. Verder kregen de technische scholen waar Van Hool mee samenwerkt reuzenposters en flyers om de laatstejaars te informeren. Idem voor de VDAB-kantoren en vakbonden. Langs de Aarschotsesteenweg ter hoogte van de bedrijfsterreinen van Van Hool kan je onmogelijk naast de grote wervingsplakkaten kijken. Op 25 stadsbussen van De Lijn werd op de achterruit publiciteit gevoerd voor de Jobdag op zaterdag 21 april. En bij 50 bakkers uit de brede omgeving van Koningshooikt werden 50.000 broodzakken verdeeld met publiciteit voor de Jobdag. Je aanmelden kan via de Jobdag-knop: https://www.vanhool.be/nl/jobdag en dit tot vrijdagavond 20 april. (WAE)