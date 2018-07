Werknemers Ergon leggen hele dag werk neer 10 juli 2018

Meer dan driehonderd werknemers van betonfabriek Ergon, aan de Marnixdreef, hebben gisteren het werk neergelegd.





"De arbeiders staken omdat zij al jaren een oplossing vragen voor een aantal problemen. Onder meer rondvliegend stof is een pijnpunt", zegt Kristof Van Audenhove, secretaris van de Liberale Vakbond.





"De slijpschijven in het beton veroorzaken veel stof. De arbeiders vragen dan ook afzuigingen en afkappingen om de ongezonde situatie te verbeteren. Verder wordt er te pas en te onpas gewerkt met onderaannemers en interims. Het loonbeleid is niet in orde. Drie maanden geleden zijn wij met het gemeenschappelijk vakbondsfront naar de directie getrokken met 36 punten. De directie zou de punten ter harte nemen, maar er is nog altijd niets gebeurd. Daarom staan wij hier sinds 5 uur 's ochtens (toen de eerste shift begon, red.) In de namiddag werd het stakerspiket opgeheven en trokken de personeelsleden naar huis. Er komt nu een verzoeningsaanvraag met onafhankelijke bemiddelaars, maar we hebben nog geen datum", zegt de Liberale vakbondssecretaris. Vandaag gaat het personeel terug aan het werk, in afwachting van een definitieve oplossing. Directeur Marleen Rasbotyn wenste gisteren niet te reageren. (WAE)