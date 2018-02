Werken zes zebrapaden Grote Markt starten in krokusvakantie 06 februari 2018

De zebrapaden op de Grote Markt en aanpalende straten, momenteel uitgevoerd in wit marmer, moeten hersteld te worden. De werken starten tijdens de krokusvankantie op maandag 12 februari en zijn klaar op vrijdag 16 februari. De Grote Markt en omgeving wordt afgesloten. "Als materiaal wordt voor witte betonstraatstenen gekozen, een materiaal dat duurzamer en steviger is dan het huidige marmer. In totaal gaat het over zes zebrapaden grenzend aan de Grote Markt met de Florent Van Cauwenberghstraat, Antwerpsestraat, Lisperstraat, Vismarkt, Rechtestraat en Werf. Om het drukke schoolverkeer te mijden, worden de werken uitgevoerd tijdens de krokusvakantie. De Florent Van Cauwenberghstraat, (smalle) Antwerpsestraat, Lisperstraat, Werf, Rechtestraat worden opengesteld voor verkeer in twee richtingen doodlopend op de Grote Markt. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door. De Lijn volgt een omleiding. (WAE)