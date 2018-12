Werken met zicht op een voetbalveld Firma E-VT neemt intrek in stadion Lierse Kristof De Cnodder

02 december 2018

10u53 0

De firma E-VT uit Essen opende zopas een tweede filiaal op een wel erg bijzondere locatie: het voetbalstadion van Lierse Kempenzonen. E-VT is het eerste externe bedrijf dat een onderkomen vindt op het Lisp. Lierse wil in de toekomst nog bijkomende kantoren creëren en doorverhuren aan derden.

E-VT - een onderneming met vijftien werknemers en roots in het noorden van de provincie Antwerpen – is gespecialiseerd in elektriciteitswerken voor businessklanten. Een paar dagen geleden nam E-VT een tweede uitvalsbasis in gebruik. De firma huurt nu ook een kantoor in het Lierse Vanderpoortenstadion.

“We zijn gelinkt aan A-VT, het bedrijf van Liersevoorzitter Luc Van Thillo. Via Luc kwamen we met de club in contact en we besloten in eerste instantie een loge te huren. Later kwam de opportuniteit om daar een bureauruimte aan te koppelen en dat vonden we absoluut interessant”, legt Paul Breugelmans van E-VT uit. “Voor ons is het een voordeel dat we nu ook een filiaal hebben in Lier. Ons werkterrein valt hoofdzakelijk samen met de provincie Antwerpen en Lier heeft een mooie centrale ligging. Essen is toch meer een uithoek. We blijven zeker ook in Essen aanwezig - daar liggen onze magazijnen – maar de zetel in Lier is dus een welkome aanvulling.”

Het kantoor in het Vanderpoortenstadion zal in eerste instantie door twee bedienden worden bemand. “Voor het personeel heeft dit wel iets. Een paar dagen geleden ontving ik op het Lisp een sollicitant en die was meteen enthousiast”, glimlacht Paul Breugelmans. “Zelf ben ik een voetballiefhebber en vind ik deze locatie heel tof. En bij thuismatchen kunnen we vlak bij onze werkruimte zakenpartners ontvangen in onze loge.”

Bij Lierse hoopt men in navolging van E-VT nog enkele andere bedrijven te kunnen aanzetten tot het huren van een stadionkantoor. “Toen wij de club een half jaar geleden nieuw leven in bliezen, hebben we meteen gezegd dat we het stadion veel beter willen benutten”, vertelt Lierses CEO Yorik Torreele. “Ook op dagen dat hier niet wordt gevoetbald moet er activiteit zijn. In de jongste tribune, achter één van de doelen, is een zee van ruimte en dat biedt mogelijkheden.”

Zo zijn er concrete plannen om bijkomende bureaus te creëren voor start-ups of kleinere bedrijfjes. “En als alles goed gaat, zwaait begin 2019 een flexkantoor de deuren open”, verklapt Yorik Torreele. “In dat flexkantoor kunnen plaatsjes worden gehuurd voor een paar uur: ideaal voor mensen die veel op de baan zijn voor hun job en even in Lier willen werken.” “Het mooie is dat het stadion voor iedereen makkelijk te vinden is en dat er een zee van parking naast ligt”, vult Paul Breugelmans aan. “Zelf hoop ik dat er snel andere firma’s ons voorbeeld volgen. Hoe meer activiteit er is op deze site, hoe beter je kan netwerken. Ook dat kan straks een belangrijk pluspunt worden.”

Meer info via business@lierse.com