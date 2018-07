Werken kruispunt Ceciliastraat en Corenhemelstraat 17 juli 2018

Vandaag en (eventueel) morgen worden er werken uitgevoerd aan het wegdek op het kruispunt van de Ceciliastraat en de Corenhemelstraat. Het is mogelijk dat dit kruispunt tijdelijk wordt afgesloten. Indien dat gebeurt, zullen de paaltjes aan de wijk Herderin en Pirroenstraat worden weggehaald en kan het verkeer via Anderstad de buurt verlaten of binnenkomen. De Waversesteenweg blijft volledig vrij.





(WAE)