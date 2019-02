Wereldkampioen hockey Nicolas De Kerpel is Liers sportman van het jaar Kristof De Cnodder

24 februari 2019

17u26 0

Het stadsbestuur en de sportraad van Lier zetten dit weekend tijdens de ‘Nacht van de Sport’ tal van lokale sporters in de bloemetjes die in het voorbije jaar iets opmerkelijks presteerden. Maar liefst 245 sportievelingen uit de meest diverse sporttakken deelden in de hulde.

Verder kregen ook enkele vrijwilligers achter de sporters de nodige lof toegezwaaid door sportschepen Ivo Andries (Open VLD). Nicolas De Kerpel, die met onze nationale hockeyploeg wereldkampioen werd, mocht van burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) de trofee van Liers sportman van het jaar in ontvangst nemen. De Kerpel speelt al jaar en dag bij Herakles in Lier.

Hannes Verbruggen en Eliese Ceulemans ontvingen dan weer de speciale Sportpersprijs. Deze twee G-atleten plaatsten zich voor de ‘Special Olympic Summergames’, een prestigieus evenement dat in maart plaats vindt in Abu Dhabi.