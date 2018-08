Vuilbakken stadsvesten krijgen make-over 23 augustus 2018

Ems Verhaert en Eef Ceulemans mogen dan nog jong zijn, engagement ontbreekt er alvast niet bij de dames. Ems en Eefje hebben alle vuilbakken op de stadsvesten - er een dertigtal in totaal - beschilderd. "Het Jeugdcentrum Moevement vroeg of er kandidaten waren die de vuilbakken op de stadsvesten wilden beschilderen. Wij vonden het een leuk, maar vooral zinvol idee. De vuilbakken werden altijd lelijk beklad, maar nu wij ze beschilderden, gebeurt dit niet meer. Opzet gelukt dus! We zijn er enkele weken mee zoet geweest, maar het resultaat mag er zijn", vertellen Ems en Eefje die hiervoor van burgemeester Frank Boogaerts een FiereLier kregen. De meisjes kregen ook een Lierse mok met leuke hebbedingetjes in en een centrumbon van 25 euro . (WAE)