Vrouw zet overvallen in scène 07 juni 2018

Zes maanden met uitstel. Die straf hangt een jonge vrouw uit Lier boven het hoofd. Gisteren moest ze zich verantwoorden voor twee huisdiefstallen. Opmerkelijk is dat ze telkens eerst een overval ensceneerde.





Alles kwam aan het licht in 2016. De vrouw werkte toen bij een bakkerij en maakte melding van een overval. Alleen hield ze geen rekening met het speurwerk van de politie. "Haar verklaringen waren niet overeenstemmend. Uiteindelijk brak ze en gaf ze alles toe", zei procureur des konings Lieselotte Claessens. "Ze vertelde dat ze de 120 euro zelf uit de kassa had genomen." Met die bekentenis konden speurders ook meteen een tweede overval oplossen waar de beklaagde als slachtoffer bij betrokken was. Claessens vorderde naast de celstraf nog een geldboete van 1.200 euro. Rechter Suzy Vanhoonacker maakt op 27 juni haar vonnis bekend. (TVDZM)