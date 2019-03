Vrouw voor ogen van zoon geslagen, parket eist zes maanden cel TVDZM

27 maart 2019

Het parket heeft een celstraf gevorderd van zes maanden met probatie-uitstel tegen een 31-jarige man uit Lier. De dertiger stond terecht voor slagen en verwondingen tegenover zijn inmiddels ex-vrouw. “En dit voor de ogen van hun zoon”, aldus het parket. “De vrouw werd geslagen met de vlakke had tegen het hoofd en werd vervolgens met haar hoofd tegen de muur geduwd.” Het slachtoffer liep verwondingen op maar kon zelf naar de politie bellen. Aan de telefoon was de hysterie ten huize van beklaagde al te horen. Na de feiten werd hij vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter. Hij kreeg een contactverbod maar dat negeerde hij. In augustus, twee maanden na de eerste feiten, moest de politie opnieuw ingrijpen. Deze keer bleef het wel enkel bij verbale agressie. De feiten werden niet betwist. Door de verdediging werd er een milde straf gevraagd