Vrouw koopt rijbewijs: "Ik dacht dat het legaal was" 20 maart 2018

Brigitte A. (50) uit Lier stond gisteren terecht voor schriftvervalsing. De feiten kwamen aan het licht toen de vrouw naar de stadsdiensten trok. Ze wou er volgens het parket haar Brits rijbewijs gaan inruilen voor een Belgisch. Maar na nazicht bleek haar rijbewijs te zijn vervalst. "Het ging om een gekleurde fotokopie", aldus het parket. De vrouw werd verhoord door de politie en gaf toe dat ze het rijbewijs had gekocht via een Nigeriaanse kennis voor 250 euro. Die had haar dit aangeraden omdat ze al meerde keren gefaald was in haar praktisch rijexamen. "Ik had er stress van gekregen en toen die kennis dit voorstelde, zag ik er eigenlijk geen probleem in", verklaarde ze zelf. "Ik dacht dat het perfect legaal was." De verdediging vroeg een opschorting gekoppeld aan een cursus verkeersveiligheid. Het parket was strenger en eiste een celstraf van acht maanden gekoppeld aan een geldboete van 150 euro. Vonnis op 16 april. (TVDZM)