Vrouw bekoelt woede op politie, maar kan zich achteraf niets meer herinneren TVDZM

28 januari 2019

17u50 0 Lier Het parket in Mechelen heeft een celstraf van vier maanden gevorderd tegen Inge V.D.S. De vrouw stond terecht voor weerspannigheid tegenover de politie. “Alleen kan ik me niets meer herinneren. Vermoedelijk heeft mijn ex-vriend iets in mijn drankje gedaan en kreeg ik een black-out”, klonk het.

Op 6 januari 2018 moest de politie van Lier uitrukken naar dancing La Rocca in Lier. Op dat moment was de vrouw volgens het Openbaar Ministerie de dancing aan het afbreken. “Eens de politie arriveerde, keerde ze zich tegen de agenten. Een agent raakte daarbij licht gewond. Er moest een tweede interventieploeg komen om de vrouw te kunnen kalmeren”, aldus het parket. “Ze werd meegenomen naar het politiekantoor en mocht een nachtje doorbrengen in de cel. ’s Anderendaags kon ze zich echter niets meer herinneren.” Volgens haar verklaringen was ze kort voor het incident onwel geworden. “Iemand heeft iets in mijn drankje gedaan”, klonk het in de verklaringen. “Vermoedelijk mijn ex-vriend. Hij heeft me een drankje aangeboden.” De verdediging ging maandagmorgen voor de vrijspraak. “Ze was tijdelijk ontoerekeningsvatbaar“, pleitte haar raadsvrouw. “Intussen heeft ze gebroken met iedereen die er toen ook aanwezig was en is ze ook gestopt met drinken.”

Het parket eiste naast de celstraf ook nog een geldboete van 800 euro. De aanklager voegde nog toe dat de vrouw in 2013 al een opschorting kreeg voor gelijkaardige feiten. Vonnis volgt op 25 februari.