Vroegere drukkerij Antilope wordt Bedrijvencentrum Lier Kristof De Cnodder

15 januari 2019

Investeringsgroep Business Center Ranst heeft de vroegere bedrijfsgebouwen van drukkerij Antilope langs de ring in Lier aangekocht. De nieuwe eigenaar wil de infrastructuur doorverhuren.

Drukkerij Antilope ging halfweg 2017 op in de Duffelse onderneming De Bie Printing. Inmiddels werden alle activiteiten gecentraliseerd in Duffel, waardoor de vestiging in de Lierse Industriestraat (nabij de ring) overbodig werd. Business Center Ranst kocht de 1,5 hectare grote site onlangs aan en gaf ze de nieuwe naam Bedrijvencentrum Lier.

“Wij kijken constant uit naar opportuniteiten en dit was er zo één”, zegt gedelegeerd bestuurder Walter Lommaert van Business Center Ranst. “Op het terrein staan drie productieruimtes/magazijnen en twee kantoorblokken. De gebouwen zijn in prima staat. De infrastructuur is niet gloednieuw, maar wel goed onderhouden. Alles kan nog een hele tijd dienst doen.”

Eén van de hallen is momenteel nog ingenomen door meubelmakerij Ceulemans. Dit lokale bedrijf raakte begin mei 2018 ontheemd door een zware brand, maar is nu iets verderop in de Industriestraat een nieuwbouw aan het plaatsen. In afwachting van de oplevering kon men op de voormalige Antilope site terecht. De verwachting is dat Ceulemans kort na het bouwverlof opnieuw terug kan naar zijn eigen stek.

“Los van Ceulemans bereikten we al een akkoord met een tweede huurder. Die zal binnenkort zijn intrek nemen in een ander deel van Bedrijvencentrum Lier”, besluit Walter Lommaert.