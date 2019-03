Vroeger gebouw De Reisspecialist wordt (tijdelijke) kunstgalerij Kristof De Cnodder

22 maart 2019

17u23 0

Kunstgalerij Artisjok gaat een pop-up vestiging openen in de Antwerpsestraat in Lier. In het gebouw waar tot anderhalf jaar geleden de Reisspecialist was gevestigd, kan u vanaf volgende week vrijdag kunst komen bewonderen en kopen. De tijdelijke galerij in Liers bekendste winkelstraat krijgt een licht aangepaste naam: Artisjop, een verwijzing naar het shopgebeuren.

Peter Everaert van Artisjok is constant op zoek naar extra ruimte om de kunstwerken uit te stallen die hij te koop aanbiedt. “Ik heb meer aanbod dan plaats en kijk dus voortdurend uit naar opportuniteiten”, vertelt Everaert. “Op een dag ontstond het idee om een pop-up galerij op te starten in één van de leegstaande winkelpanden in het centrum van Lier. De eigenaar van het gebouw waar De Reisspecialist was gevestigd, zag wel brood in dat verhaal. Ik mag de ruimte aan gunstige voorwaarden gebruiken, terwijl het pand op deze manier extra in de kijker komt te staan. De eigenaar hoopt zo makkelijker een koper of huurder te kunnen aantrekken. Noem het gerust een win-winsituatie.”

Het Lierse stadsbestuur is blij met dit initiatief. Alles is beter dan leegstand in een winkelstraat, weet u wel. Enig nadeel voor Peter Everaert: van de ene maand op de andere kan het verhaal in De Reisspecialist gedaan zijn. “Van zodra de eigenaar een verkoper of huurder vindt, stopt het op deze locatie. Maar ik ga er van uit dat daar nog zeker enkele maanden over zullen gaan”, aldus Everaert.

Tot slot geeft Everaert mee dat de Artisjok vestiging op de oude site van fietsenfabriek L’Avenir nauwelijks drie maanden na de opening alweer is gesloten. Everaert wijt dit aan “een moeilijke samenwerking met de eigenaars van de site”.