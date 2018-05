Vriendin geslagen omdat ze 'voodoo-spreuk' uitspreekt 11 mei 2018

02u38 0

Twee mannen en drie vrouwen stonden woensdag terecht voor belaging, woonstschennis en vernieling. De vijf viseerden een vriendin. Zij had naar hun zeggen een voodoo-spreuk uitgesproken.





De eerste feiten dateerden van 11 september 2016. "Het slachtoffer werd toen benaderd in haar woning. Ze moest klappen en trappen incasseren. De feiten werden bovendien gefilmd", aldus het parket. Niet veel later werd er opnieuw toegeslagen. Deze keer moest de gevel van het slachtoffer eraan geloven. De gevel werd besmeurd met eieren en ketchup. Ook hiervan waren volgens het parket beelden gemaakt. Niet veel later volgde een tweede belaging van de gevel en waren er sms'en waaruit bleek dat de groep vrienden doelbewust hun slachtoffer viseerden.





Het slachtoffer stapte naar de politie. Aan de rechter werd een morele schadevergoeding gevraagd van 7.500 euro. "Mijn cliënte is zwaar aangeslagen, viel af en heeft een psychiater nodig gehad", aldus haar raadsman. Het parket vond de feiten bijzonder ernstig. Er werden celstraffen van tien maanden tot een jaar gevorderd gekoppeld aan boetes. De verdediging betwistte de feiten niet maar probeerde ze wel te kaderen. Zo was een van de betrokkenen homoseksueel en wist enkel het slachtoffer van zijn outing. "Hierop zei zij dat ze wel de duivel zou kunnen uitdrijven en hem zou kunnen bekeren", zei de raadsman van een van de beklaagden. "Dat kwam hard aan bij mijn cliënt. Hierop heeft hij gereageerd en is hij meegesleurd in de sfeer", aldus zijn advocaat. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)