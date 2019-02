Vrienden van de Academie stellen tentoon op l’Avenirsite Kristof De Cnodder

27 februari 2019

Kunstkring Vrienden van de Academie opent vrijdagavond de tentoonstelling Salon de l’Avenir op de L’Avenirsite in de Lierse Hazenstraat. Zo’n veertig werken van ongeveer dertig kunstenaars zullen worden tentoongesteld en te koop aangeboden.

‘Vrienden van de Academie’ is een vereniging van (ex-)leerlingen van de stedelijke kunstacademie van Lier. Om de zo veel tijd pakken de vrienden uit met een expositie. Deze keer gaat men tentoonstellen in galerij Art-Is-Sjok, die sinds kort huist op de vroegere site van de L’Avenir fietsenfabriek.

“Zowat zeventig leden waren kandidaat om mee te doen aan deze expo. Omdat we onvoldoende plaats hadden om alles te plaatsen, koos een jury er een veertigtal werken van een dertigtal verschillende kunstenaars uit”, vertelt Dirk De Mol van de Vrienden van de Academie. “De uitkomst is een mooie mix van allerlei kunstvormen, van schilderwerk over keramiek tot beeldhouwwerk. Alle uitgestalde werken kunnen door geïnteresseerde bezoekers worden aangekocht.”

Salon de L’Avenir is heel de maand maart gratis te bezoeken. Dit kan van donderdag tot en met zondag, tussen 14 en 18 uur.