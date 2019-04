Vrienden Nathalie fuiven om haar stamceltherapie te helpen financieren Garden of Hope vindt op 10 mei plaats in dancing Volmolen Kristof De Cnodder

08 april 2019

Dancing Volmolen in Lier vormt op vrijdag 10 mei het toneel voor Garden of Hope, een benefietfuif ten voordele van de Duffelse Nathalie De Vos (28). De jonge vrouw is al jarenlang aan haar bed en rolstoel gekluisterd door de ziekte van Lyme en hoopt dat een (peperdure) stamceltherapie soelaas kan brengen.

Nadat ze in 2009 een tekenbeet kreeg, kampt Nathalie De Vos al jaren met heel wat fysieke ongemakken, waaronder extreme vermoeidheid. In een poging om weer beter te worden, wil ze naar het Duitse Frankfurt om daar stamceltherapie te ondergaan. Deze behandeling bracht in het verleden bij verschillende lotgenoten een flinke verbetering teweeg. Grootste nadeel: de therapie kost zowat 30 000 euro. Om dat geld bijeen te krijgen, organiseerden vrienden en familieleden de voorbije maanden enkele evenementen. Garden of Hope wordt de afsluiter van de acties. Drijvende krachten achter de blacklight party zijn Nathalies vrienden Manu Genbrugge en Matthias Bertels.

“Ik ga zelf regelmatig uit in de Volmolen. Toen ik het idee voor een benefietfuif voorlegde aan de dancinguitbater was die daar snel voor te vinden”, zegt Manu Genbrugge. “Volmolen stelt de infrastructuur ter beschikking en wij regelden de rest. Speciaal is dat de firma Flora Facto uit Duffel de Volmolen gratis zal inrichten in Alice in Wonderland thema en dat we de bekende DJ Wout konden strikken voor een anderhalf uur durende set. Ook KH Drukwerken bleek een uitstekende sponsor, want daar maakte men kosteloos al ons reclamedrukwerk. Energy Fitness uit Lier schenkt dan weer een jaarabonnement om te verloten onder de mensen die een kaart kopen.”

Als de fuif een beetje volk lokt, zouden de nodige centen stilaan binnen moeten zijn. “Het is de bedoeling dat Nathalie nog deze zomer naar Duitsland gaat voor de therapie”, vertelt haar stiefvader Gerrit Jacobs. “Hopelijk komt er dan een einde aan een lange lijdensweg.” Nathalie benadrukt dat ze nooit medelijden wou opwekken, maar dat ze hoe dan ook erg dankbaar is voor de benefietacties die de voorbije maanden op poten werden gezet. Meer info via www.facebook.com/hopefornathalie