Vrachtwagen belandt in gracht 08 maart 2018

Ook in Lier zorgde een vrachtwagen voor verkeershinder. Daar schoof een truck op de Mechelsesteenweg ter hoogte van voormalige dancing Illusion van de rijbaan en belandde in de gracht. Dat ongeval gebeurde eveneens in volle ochtendspits. De takeling nam net zoals in Willebroek heel wat tijd beslag maar kon wel heel wat vroeger opnieuw worden vrijgemaakt. Tot die tijd moest het verkeer tussen Duffel en Lier een omleiding volgen. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken en niemand raakte gewond. De lokale politie van Lier onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren. (TVDZM)