Vorstenpaar te gast bij Van Hool en De Loods Kristof De Cnodder

12 februari 2019

Koningshooikt en Duffel mogen binnenkort hooggeplaatste gasten begroeten. Koning Filip en Koningin Mathilde brengen op dinsdag 26 februari een werkbezoek aan de regio.

In Koningshooikt bezoekt het vorstenpaar busbouwer Van Hool. De koning en koningin komen specifiek voor de duurzame transporttoepassingen die Van Hool op de markt brengt, zoals de hybride waterstofbus. “De interesse van het koningspaar is een mooie vorm van erkenning voor ons bedrijf”, zegt woordvoerder Dirk Snauwaert van Van Hool. Koning Filip was destijds als prins trouwens al eens te gast bij de bussenproducent. Ook wijlen koning Boudewijn en koning Albert II passeerden ooit bij de firma.

In Duffel houden Filip en Mathilde halt in kunstencentrum De Loods, waar mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid de kans krijgen om zich artistiek te ontplooien. Later op de dag zullen de koning en koningin ook nog koers zetten richting Herentals, waar ze de lakenhal gaan bezichtigen.