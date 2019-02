Vorstenpaar bezoekt Duffels Kunstencentrum en Liers begijnhof: “Een speciale gebeurtenis” Antoon Verbeeck

26 februari 2019

14u06 0 Lier Koning Filip en koningin Mathilde bezochten deze voormiddag enkele locaties in onze regio. Zo trok het vorstenpaar langs kunstencentrum De Loods in Duffel, een sociaal-artistiek atelier voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, en het historisch begijnhof in Lier, een alternatief voor het afgelaste bezoek aan bussenbouwer Van Hool in Koningshooikt.

In Duffel werd het vorstenpaar verwelkomd door gouverneur Cathy Berx, burgemeester Sofie Joosen (N-VA) en voorzitter van het dagelijks bestuur van Emmaüs Inge Vervotte. De 3-jarige Livia kreeg de eer om de koningin een bosje bloemen te overhandigen, al had zijn nog wel een beetje last van podiumvrees. Tientallen Duffelaars waren al van ‘s morgens samen getroept aan het stationsgebouw, in de hoop een hand te kunnen krijgen van het vorstenpaar. “Ze zijn net voor onze neus gestopt met handjes schudden. Jammer maar misschien krijgen we straks nog een herkansing. Niet dat we grote fans zijn van het koningshuis, maar dit maak je misschien maar één keer mee. Het zonnetje schijnt en we wonen hier vijftig meter vandaan. Waarom zouden we dan geen kijkje komen nemen?”, vertellen buurtbewoners Ronny Van Gehuchten en Agnes Dieltjens. “Zo’n zestig jaar geleden kreeg ik van koning Boudewijn een hand toen die een bezoek bracht aan het bedrijf waar ik werkte. Nu heb ik er één van Filip gekregen”, zegt een fiere Greta Witters. “Ik heb geprobeerd om enkele mooie foto’s te maken, maar ik denk niet dat het gelukt is. Dan sta je eens op de eerste rij, komt de pers voor je neus staan”, lacht ze. Een Duffelaar vond het nodig om de naam Leopold II te laten vallen toen de koning hem de hand schudde. De koning rolde met de ogen en ging verder. “Ga naar huis”, kreeg de man nog mee van een omstaander.

In het Kunstencentrum De Loods, gehuisvest op de Duffelse stationssite, maakten de koning en koningin kennis met de bestuurstop van Emmaüs vzw, de kunstenaars en de begeleiders. Mathilde wou van enkele kunstenaars weten waar ze hun inspiratie haalden. Ondertussen sloeg Filip een praatje met een schilder en beeldend kunstenaar. “Een koninklijk bezoek is toch een speciale gebeurtenis. Ze geven hiermee ook een krachtige boodschap, namelijk: steun initiatieven als De Loods. We zijn blij dat we ze hier mogen ontvangen en dat ze onze werking in de kijker zetten”, zegt begeleidster Christine Selleslagh.

Na Duffel stond Lier op de agenda. Geen bussen, wel begijnen. Het bedrijfsbezoek aan Van Hool werd geschrapt wegens de aanhoudende stakingsacties. “Het Paleis was enkele weken geleden het bedrijf al eens gaan bezoeken om de nodige voorbereidingen te treffen. Alles was tot in de puntjes geregeld, maar de actie van de vakbonden stak er een stokje voor. Ik vind dat heel jammer voor een bedrijf als Van Hool, dat uit alle hoeken van de wereld bestellingen en interesse krijgt. Een koninklijk bezoek zou Van Hool nog een extra boost geven. Ook voor Lier is het afgelaste bezoek geen goede zaak, al krijgen wij als stad nu wel een compensatie met het bezoek aan het begijnhof”, reageert burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).

Tientallen Lierenaren verwelkomden het vorstenpaar aan de Sint-Margaritakerk. In de begijnhofkerk kreeg het koppel een privé-rondleiding van stadsgids Joanna Zander. Vervolgens werden ze bij het kantatelier verwacht. Ook daar waren pers en publiek niet welkom. “Ze waren allebei onder de indruk en wisten niet dat we dit in Lier te bieden hadden”, aldus de burgervader.