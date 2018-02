Voorzitter Moedige Bootvissers kiest voor N-VA 22 februari 2018

02u51 0

Maurits De Smedt, voorzitter van de Koninklijk Moedige Bootvissers, trekt voor N-VA naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik ben al jaren lid van N-VA en engageer mij reeds lang voor onze stad. De stap naar lokale politiek is logisch", zegt De Smet, die op pensioen is.





Hij heeft een opleiding industrieel ingenieur, is eveneens voorzitter van de 'Vriendenkring Eerste Vrijdag' en is voorzitter van de stedelijke adviesdeelraad Socio-Cultuur. "Met mijn ervaring in het verenigingsleven en toerisme wil ik nu mijn steentje bijdragen aan het beleid", geeft hij nog mee. Welke plaats Maurits De Smedt krijgt op de lijst is niet meegedeeld. (WAE)