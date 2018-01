Voorzitter Dorpsraad naar N-VA 02u58 0

Dirk Frans, de voorzitter van de Dorpsraad in Koningshooikt, zal een prominente plaats innemen op de kandidatenlijst van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dat heeft afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger (N-VA) aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie van de Lierse afdeling, in aanwezigheid van partijkopstuk Jan Jambon, vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.





Dirk Frans is veertig, zelfstandige en woont al sinds zijn zesde in de Lierse deelgemeente. "Vandaag wil ik de stap zetten van de Dorpsraad die in Koningshooikt het verenigingsleven bevordert en het dorpsgevoel stimuleert naar een politieke partij die met concrete beleidsmaatregelen Koningshooikt als volwaardig dorp erkent en verfraait", motiveert Frans zijn beslissing. Annemie Goris, fractievoorzitter in de gemeenteraad, neemt de tweede plaats in. (WAE)