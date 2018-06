Voorzitter Dorpsraad Dirk Frans is vijfde op N-VA-lijst 13 juni 2018

02u51 0

N-VA stelt zijn kandidaten voor de verkiezingen uit Koningshooikt voor. Dirk Frans (41), de voorzitter van Dorpsraad Koningshooikt, staat op de 5de plaats. Dirk is kapper en hij wil een bruisend dorp met veilige fietspaden en wegen. Op de 21ste plaats prijkt Xander De Vos (19), hij is de jongste kandidaat bij N-VA en wellicht de jongste Hooiktenaar die opkomt. Xander engageerde zich al bij Chiro Jochiko, Jong N-VA, het Vlaams Jeugd Parlement en nu ook in de Hooiktse Dorpsraad. Hij volgt leerkrachtopleiding bij Thomas More. Ilse Van Wichelen krijgt het 31ste zitje. Als arts droeg Ilse de voorbije jaren haar steentje bij in de OCMW-raad. Lucien Herijgers (67), schepen van Milieu en Lokale Economie staat op de 32ste plaats. Karel 'Charlie' Michielsen, al jaren voorzitter van de populaire Lierse Keersters, zal op de N-VA-lijst kandideren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn plaats is nog niet bekend. (WAE)